قطار الحرمين السريع يبدأ رحلاته الأربعاء القادم في السعودية

قال مدير عام قطار الحرمين السريع للتشغيل والصيانة المهندس ريان الحربي، إن قطار الحرمين سيعاود نشاطه، يوم الأربعاء، القادم الموافق للحادي عشر من ديسمبر/كانون الأول بعد استكمال تجهيزات التشغيل والمحطات.

ويشمل خط سير القطار محطات المدينة المنورة، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ، ومحطة القطار في مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بجدة.

جدول رحلات #قطار_الحرمين_السريع لشهر ديسمبر



للمزيد من المعلومات وللحجز: https://t.co/ePR1hZfWr3



Trips scheduled for December

Book now: https://t.co/ePR1hZfWr3 pic.twitter.com/Kt6MdwLK2k — قطار الحرمين السريع (@haramainrailway) December 8, 2019

وأكد الحربي جاهزية جميع المحطات للتشغيل، وتخطي جميع الاختبارات بنجاح بعد القيام برحلات تجريبية على الخطوط، بالإضافة إلى التأكد من تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة، منوها إلى أن محطة مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديدة، ستخدم سكان محافظة جدة في الفترة الحالية، وأن المعمل مستمر لصيانة محطة السليمانية بجدة لحين إعادة تأهيلها.

ونشر حساب "قطار الحرمين" على "تويتر" إعلانا عن إمكانية البدء بشراء التذاكر للرحلات القادمة.

يمكنكم حجز التذاكر لرحلات #قطار_الحرمين_السريع

عبر الموقع https://t.co/ePR1hZfWr3

الاتصال على 920004433

منافذ بيع التذاكر في المحطات.



Now you can book your December

tickets.

Through the website https://t.co/ePR1hZfWr3 contact 920004433

the sales office at the stations. pic.twitter.com/Fe0EEowNeL — قطار الحرمين السريع (@haramainrailway) December 8, 2019

وتتميز محطات قطار الحرمين وخصوصا محطة المطار، باتساع أرصفتها وطولها وقدرتها الاستيعابية الكبيرة بالإضافة إلى إمكانية تسيير رحلة كل 10 دقائق في الذروة، بالإضافة إلى استيعاب قطارين مزدوجين بسعة 832 راكبا لكل رحلة مزدوجة،فيما تمتد محطة قطار الملك سلمان على مساحة 12 ألف متر مربع، مما يوفر طاقة استيعابية تقدر بـ 20 مليون مسافر سنويا، بحسب "عكاظ".

وأعلنت إمارة مكة نشوب حريق هائل، الأحد آخر أيام الشهر الماضي، في محطة "قطار الحرمين" بمدينة جدة السعودية.

وقالت الإمارة، في بيان لها، إن "الدفاع المدني بجدة يباشر حريقا اندلع في سقف محطة قطار الحرمين بالسليمانية، مؤكدة أن الفرق لازالت تعمل على إطفاء الحريق، دون تسجيل إصابات حتى الآن".

وقال الأمير خالد الفيصل، في تصريحات لصحيفة "عكاظ" السعودية خلال تفقده موقع الحريق، "الأضرار بالغة وكبيرة، وتتطور حتى اليوم".

تابع "هناك أضرار تحدث حتى الآن، لكن معظم تلك الأضرار يرتكز في الدور الثاني والسقف، أما الدور الأرضي، فالأوضاع مستقرة به".

وأوضح "تم تشكيل لجان تحقيق تدرس أسباب حريق قطار الحرمين، وسيتم رفع تلك النتائج إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، لأن القضية كبيرة جدا وليست بالسهلة".

وأردف "ليس هناك حتى الآن نسبة محددة للأضرار حتى الآن في محطة قطار الحرمين".