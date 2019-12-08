سوريا تستورد 144 آلية هندسية من روسيا والدفع بالليرة السورية

كشف معاون وزير الأشغال العامة والإسكان السورية محمد سيف الدين أن الوزارة وقعت عقدا مع روسيا لاستيراد 144 آلية هندسية، وأن الدفع سيتم بالليرة السورية وبالتقسيط لمدة 7 سنوات.
نقل موقع "الوطن أون لاين" عن معاون وزير الأشغال العامة والإسكان للشؤون الإدارية والقانونية والمالية محمد سيف الدين تأكيده أنه لا توجد عقود لاستيراد التجهيزات والمعدات اللازمة لعمل الوزارة إلا العقد الروسي لتويد 144 آلية هندسية على مدى عام.
وأضاف أنه توجد لجنة في مرفأ طرطوس لفحص الآليات واستلامها أصولاً، مشيرا إلى أن الدفع ما زال بالليرة السورية وفق الاتفاق لمدة 7 سنوات، وأن عملية الاستيراد تمت وفق سعر الصرف المحدد من مصرف سورية المركزي.
ولفت سيف الدين إلى ضرورة استثمار هذه الآليات، بحيث تتمكن كل آلية من تحقيق ربح مضاف إلى ثمنها.
وبين المسؤول السوري أن الوزارة كانت تعمل على توقيع عقد مع الجانب البيلاروسي لتوريد آليات وشاحنات من نوع "ماز" لكنه متوقف الآن، علماً بأنه تم إحياء عملية التفاوض لإعادة تفعيله في الاجتماع الأخير للجنة السورية البيلاروسية المشتركة، آملاً أن تحصل الوزارة على تسهيلات مشابهة لتسهيلات العقد الروسي من حيث الدفع بالليرة السورية، منوهاً إلى حاجة الوزارة إلى الآليات الثقيلة، وخاصة أنها خسرت الكثير منها خلال الحرب، فعلى سبيل المثال خسرت الشركة العامة للمشاريع المائية 5000 آلية خلال الحرب.
من جهة ثانية أكد على أن الوزارة قامت مؤخراً بتعديل القانون الناظم لعمل الشركات الإنشائية بما يمكنها من الدخول في أي مشروع مهما كانت قيمته.
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