تسجيل
17:14 08 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    الضفة الغربية

    للمرة الثانية خلال أسبوع... استغاثات من مستوطني غزة لنتنياهو وغانتس

    © AFP 2019 / Abbas Momani
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/101348/73/1013487337.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201912081043653781-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%84%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3/

    بعث مستوطنو غلاف غزة رسالة استغاثة لكل من رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وغريمه رئيس حزب "أزرق أبيض" الجنرال بيني غانتس.

    وذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الأحد، أن رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين في غلاف غزة بعثوا برسائل إلى نتنياهو وغانتس للعمل، سويا وبسرعة، على الإسراع في تشكيل حكومة وحدة.

    مستوطنات غلاف غزة
    © REUTERS / AMIR COHEN
    ردا على عملية "الحزام الأسود"... مستوطنو غلاف غزة يبعثون رسائل استغاثة إلى نتنياهو وغانتس
    وأفادت القناة العبرية بأن المستوطنين يبيتون في مستوطناتهم في ظل حالة خوف ورعب مستمرة، خاصة مع توالي استمرار إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة على تلك المستوطنات.

    ونوهت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن أكثر من 80 ألف مستوطن باتوا في حالة خوف، الليلة الماضية، نتيجة لسقوط قذائف صاروخية مساء أمس عليهم، وهو ما استدعى الجيش الإسرائيلي إلى الرد الفوري عليهم.

    وكتب في الرسالة الموجهة لرؤساء الأحزاب:
    مستوطنو الغلاف يحثونكم على تحمل المسؤولية واتخاذ اللازم لاستعادة الهدوء لمنطقتنا.

    ودعا المستوطنون نتنياهو وغانتس إلى زيارتهم في منطقة غلاف غزة، حتى يدركوا كم المعاناة الحياتية التي يعيشونها في منطقة الغلاف، حيث شددوا في رسالتهم لرئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، رئيس حزب "الليكود" الحاكم، ومنافسه التقليدي، الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض" على ضرورة الاتحاد معا من أجل الإسراع في حكومة إسرائيلية تتولى مهام أمنهم في المنطقة.

    يشار إلى أن رؤوساء مجالس مستوطنات غلاف غزة قد تقدموا الأسبوع الماضي برسالة مماثلة لكل من غانتس ونتنياهو، دعوا خلالها الطرفان إلى وجوب الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، والابتعاد عن المصالح الشخصية، وتغليب مصلحة البلاد. 

    انظر أيضا:

    رغم وقف "الحزام الأسود"… تعليق الدراسة في مستوطنات غلاف غزة
    ردا على عملية "الحزام الأسود"... مستوطنو غلاف غزة يبعثون رسائل استغاثة إلى نتنياهو وغانتس
    تأثرا بعملية "الحزام الأسود"... إسرائيل تتخذ خطوة الأولى من نوعها في غلاف غزة
    إسرائيل توجه إنذارا عاجلا لمستوطني غلاف غزة
    الكلمات الدلالية:
    مستوطنات, بيني غانتس, نتنياهو, غزة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون وزوجته يمتطيان الخيول في المنطقة الجبلية بايكتو، كوريا الشمالية 4 ديسمبر 2019
    انطلاق مهرجان أعياد الميلاد في موسكو وصورة جديدة لزعيم كوريا الشمالية...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    شخصية في الوسط... مجلة تايم تنشر زيلينسكي على غلافها
    "رجل في الوسط"... من سيظهر على غلاف مجلة "تايم" هذا الشهر؟
    إنفوجرافيك - مروحية النقل العسكري مي-38تي
    مروحية النقل العسكري "مي-38تي"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك