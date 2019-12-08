للمرة الثانية خلال أسبوع... استغاثات من مستوطني غزة لنتنياهو وغانتس

بعث مستوطنو غلاف غزة رسالة استغاثة لكل من رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وغريمه رئيس حزب "أزرق أبيض" الجنرال بيني غانتس.

وذكرت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم، الأحد، أن رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين في غلاف غزة بعثوا برسائل إلى نتنياهو وغانتس للعمل، سويا وبسرعة، على الإسراع في تشكيل حكومة وحدة.

وأفادت القناة العبرية بأن المستوطنين يبيتون في مستوطناتهم في ظل حالة خوف ورعب مستمرة، خاصة مع توالي استمرار إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة على تلك المستوطنات.

ونوهت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن أكثر من 80 ألف مستوطن باتوا في حالة خوف، الليلة الماضية، نتيجة لسقوط قذائف صاروخية مساء أمس عليهم، وهو ما استدعى الجيش الإسرائيلي إلى الرد الفوري عليهم.

وكتب في الرسالة الموجهة لرؤساء الأحزاب:

مستوطنو الغلاف يحثونكم على تحمل المسؤولية واتخاذ اللازم لاستعادة الهدوء لمنطقتنا.

ودعا المستوطنون نتنياهو وغانتس إلى زيارتهم في منطقة غلاف غزة، حتى يدركوا كم المعاناة الحياتية التي يعيشونها في منطقة الغلاف، حيث شددوا في رسالتهم لرئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، رئيس حزب "الليكود" الحاكم، ومنافسه التقليدي، الجنرال بيني غانتس، رئيس حزب "أزرق أبيض" على ضرورة الاتحاد معا من أجل الإسراع في حكومة إسرائيلية تتولى مهام أمنهم في المنطقة.

يشار إلى أن رؤوساء مجالس مستوطنات غلاف غزة قد تقدموا الأسبوع الماضي برسالة مماثلة لكل من غانتس ونتنياهو، دعوا خلالها الطرفان إلى وجوب الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، والابتعاد عن المصالح الشخصية، وتغليب مصلحة البلاد.