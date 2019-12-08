بسبب كثرة الاعتداءات على الخليجيين… الإمارات تحذر مواطنيها من هذه الدولة

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم"، مساء اليوم، الأحد، أن وزارة الخارجية الإماراتية حذرت مواطني الدولة المسافرين والمتواجدين في لندن، إلى أخذ الحيطة والحذر في تنقلاتهم.

وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية تحذر المواطنين المسافرين والمتواجدين في #لندن على ضوء ازدياد الاعتداءات بالسلاح الأبيض، وتدعوهم إلى الحذر في تنقلاتهم وتجنب ارتداء المقتنيات الثمينة التي تلفت الانتباه في الأماكن العامة pic.twitter.com/e3kjBi5YCv — 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 8, 2019

وأفادت الوزارة في بيان بأنه على مواطني الدولة المسافرين والمتواجدين في لندن تجنب ارتداء الساعات والمقتنيات الثمينة التي تلفت الانتباه في الأماكن العامة، في ظل ازدياد الاعتداءات بالسلاح الأبيض.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أنها تتابع مجريات الأمور عبر سفارة الدولة في المملكة المتحدة، بعد تكرار وقوع الجرائم والحوادث الأليمة التي يتعرض لها المواطنون الخليجيون في بعض الأماكن العامة.

ووجهت الوزارة الإماراتية النصيحة للمواطنين المتواجدين في لندن بالتنسيق مع السفارة بشأن أي مخاوف أمنية، وتدعوهم إلى الاتصال بالسفارة للحصول على المساعدة لأي تهديدات تمس بأمنهم وسلامتهم.