نتنياهو يعلق على هجوم بغداد الدموي ويتهم هؤلاء

علق رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على الأحداث التي شهدتها العاصمة العراقية بغداد مساء أمس السبت.

وكتب الحساب الرسمي لنتنياهو على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ارتكب أمس في بغداد هجوم دموي أودى بحياة أكثر من 20 متظاهرا عراقيا بريئا. أود أن أقول لكم اليوم إنه هناك دلالات متراكمة تشير إلى أن هذا الهجوم القاتل في بغداد قد نفذ من قبل الميليشيات الشيعية في العراق بأوامر مباشرة من قبل الحرس الثوري الإيراني".

وأضاف رئيس الحكومة الإسرائيلية: "في هذا الحين وإزاء هذا القتل، يجب تشديد الضغوط التي تمارس على إيران. وهذا ما أدعو الدول الأوروبية إلى القيام به. أود أن أوضح بأنه مع الدول الأوروبية أو بدونها، فإن إسرائيل لن تسمح لإيران، في أي حال من الأحوال بتطوير الأسلحة النووية".

أرتكب أمس في بغداد هجوم دموي أودى بحياة أكثر من 20 متظاهرا عراقيا بريئا. أود أن أقول لكم اليوم إنه هناك دلالات متراكمة تشير إلى أن هذا الهجوم القاتل في بغداد قد نفذ من قبل الميليشيات الشيعية في العراق بأوامر مباشرة من قبل الحرس الثوري الإيراني. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) December 8, 2019

وشهدت بغداد اشتباكات مسلحة دامية الليلة الماضية، مما أدى لسقوط 12 قتيلا، على الأقل، وعشرات المصابين، بحسب مصدر في مفوضية حقوق الإنسان العراقية.

ويشهد العراق منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، أدت لتقديم رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي استقالته، وقتل ما لا يقل عن 400 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.

وحملت الاحتجاجات المتواصلة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، قبل نحو أسبوع، على تقديم استقالته.