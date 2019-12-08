الجيش اليمني يتلف 1750 لغما وعبوة ناسفة في محافظة صعدة

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، إتلاف كمية من الألغام والعبوات الناسفة في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

القاهرة– سبوتنيك. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض، عن رئيس المركز الإعلامي في محور مران، النقيب عادل القدسي قوله إن "الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني أتلفت، أمس، 1750 لغماً وعبوة ناسفة زرعها الحوثيون على أطراف سوق الملاحيظ في مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة".

واتهم النقيب القدسي جماعة الحوثي بزرع كميات كبيرة من الألغام المضادة للأفراد المحرمة دولياً والعبوات الناسفة المستوردة والمصنوعة محلياً، لافتا إلى وجود الكثير من حقول الألغام التي مازالت الفرق الهندسية تعمل على نزعها، وتشكل عائقاً أمام المواطنين لاستئناف حياتهم الطبيعية.

وتدور على الساحة اليمنية، منذ قرابة خمس سنوات، معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله "وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن؛ كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.