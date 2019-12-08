تسجيل
18:46 08 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح‏

    رئيس البرلمان الليبي يزور مصر واليونان لطلب الدعم لسحب الاعتراف الدولي من حكومة الوفاق

    © AFP 2019 /
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/101574/87/1015748784.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201912081043654460-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82/

    أعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، في مدينة طبرق، شرقي البلاد ، اليوم الأحد، أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح يعتزم القيام بجولة خارجية تشمل مصر واليونان، لبحث توحيد المواقف بشأن الاتفاقية البحرية التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج مع الرئيس التركي طيب رجب أردوغان، وطلب الدعم من أجل سحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق.

    بنغازي – سبوتنيك. وقال بليحق، في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، "ضمن الحراك السياسي الذي يقوم به مجلس النواب خلال هذه الفترة حيال الاتفاقية الموقعة بين رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان"، مشيراً إلى أن "هذه الاتفاقية باطلة وفقاً للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الذي انبثق منه المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني".

    ولفت إلى أن رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح سيقوم بزيارة رسمية إلى مصر، ويلتقي غدا، الاثنين، رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي لبحث دعم البرلمان العربي لمجلس النواب الليبي، ومناقشة تأثير الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني الليبية وتركيا، على ليبيا ومصر.

    وتابع بليحق قائلا "سيطلب رئيس مجلس النواب الليبي أيضا دعم البرلمان العربي في سحب الاعتراف الدولي بحكومة وفاق فائز السراج نظراً لما باتت تشكله من تفريط لسيادة دولة ليبيا وبحقوق الشعب الليبي"، موضحاً أن "بعد ذلك سيتوجه رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى دولة اليونان بناء على دعوة رسمية من رئيس مجلس النواب اليوناني حيث سيلتقي رئيس مجلس النواب الليبي برئيس البرلمان اليوناني وعدد من المسؤولين".

    وأشار إلى أن "سيتم خلال هذه الزيارة بحث توحيد الموقف حيال الاتفاقية الباطلة بين السراج وأردوغان بالإضافة إلى بحث العلاقات الثنائية بين مجلس النواب الليبي ونظيره اليوناني والمطالبة بسحب الاعتراف الدولي من حكومة السراج".

    وأضاف البيان أن "خلال الأيام المقبلة يلتقي المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب المصري، لبحث العلاقات الثنائية بين المجلسين بالإضافة إلى توحيد الموقف إزاء اتفاقية السراج واردوغان، وسيطالب بدعم مجلس النواب المصري وجمهورية مصر العربية في سحب الاعتراف الدولي من حكومة فائز السراج".

    وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، قال إن الأمم المتحدة لا يحق لها أن تتدخل في القرارات السيادية لأية دولة، في إشارة إلى الاتفاق الذي وقعته أنقرة مع حكومة الوفاق الليبي حول مناطق النفوذ البحري.

    لكن سلامة، اعتبر هذا الاتفاق مشكلة جديدة تثير أسف الأمم المتحدة، لأن هناك ما يكفي من العقبات التي تحول دون تحقيق تقدم في العملية السياسية في ليبيا.

    ووقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع السراج، في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم في مجالي التعاون الأمني والمناطق البحرية.

    وأدانت مصر وقبرص واليونان الاتفاق الليبي التركي، مؤكدة أنه يتجاوز صلاحيات حكومة الوفاق الليبية ولا يؤثر على حقوقهم البحرية، كما وتعارض تلك الدول أعمال التنقيب التركية في شرق المتوسط.

    وأصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، في وقت سابق بيانا جاء فيه: "تابعت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ما يتداول حول توقيع حكومة السراج لمذكرتي تفاهم أمنية وبحرية مع الحكومة التركية، دون أن تمتلك حق توقيع الاتفاقيات، بما يجعل مثل هذه الاتفاقيات والتفاهمات باطلة لا تنتج أي أثر في مواجهة الدولة الليبية".

    والخميس الماضي صادق البرلمان التركي على مذكرة التفاهم حول ترسيم حدود مناطق النفوذ البحرية الموقعة مع ليبيا، فقد صوت 293 عضوا بالبرلمان من حزب العدالة والتنمية، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب الجيد، وحزب الحركة القومية، لصالح الاتفاقية. ووفقا لوكالة الأناضول "التركية.

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون وزوجته يمتطيان الخيول في المنطقة الجبلية بايكتو، كوريا الشمالية 4 ديسمبر 2019
    انطلاق مهرجان أعياد الميلاد في موسكو وصورة جديدة لزعيم كوريا الشمالية...صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    شخصية في الوسط... مجلة تايم تنشر زيلينسكي على غلافها
    "رجل في الوسط"... من سيظهر على غلاف مجلة "تايم" هذا الشهر؟
    إنفوجرافيك - مروحية النقل العسكري مي-38تي
    مروحية النقل العسكري "مي-38تي"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك