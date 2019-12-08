الرئاسة السورية اتخذت القرار: سنبث حوار الأسد مع القناة الإيطالية غدا

أعلنت الرئاسة السورية إذاعة حوار للرئيس بشار الأسد مع قناة "راي 24" الإيطالية الرسمية، في التاسعة من مساء غد، الاثنين، بتوقيت دمشق (السابعة بتوقيت غرينتش) ردًا على ما اعتبرته "حربًا إعلامية" شنها التلفزيون الإيطالي بتأجيله إذاعة الحوار أكثر من مرة لأسباب "غير مفهومة".

القاهرة - سبوتنيك. وكشفت رئاسة الجمهورية العربية السورية، اليوم الأحد، عن أنها سوف تبث الحوار الذي أجراه الرئيس الأسد مع قناة "راي 24" الإيطالية الرسمية غدا الاثنين، موضحة "كان من المقرر بث الحوار على القناة الإيطالية في الثاني من ديسمبر/كانون الأول، إلا أنه تم تأجيله أكثر من مرة لأسباب غير مفهومة".

وأكدت الرئاسة السورية "صباح يوم الاثنين أبلغتنا مونيكا ماجويني (مقدمة إحدى برامج القناة) أنها تريد تأخير بث الحوار المتلفز الذي أجرته في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لأسباب غير مفهومة".

وتابعت "تكرر طلب التأخير أكثر من مرة، ولم يتم تحديد موعد للبث من قبل المحطة المذكورة حتى الآن، ما يوحي بأن اللقاء لن يبث".

واعتبرت الرئاسة أن التأجيل "غير المبرر" مشيرة إلى أنه "حريا بوسيلة إعلام أوروبية، تتقيد بالمبادئ التي يدعيها الغرب، نظرا لانتمائها لبلد جزء من الاتحاد الأوروبي، الذي يفترض أن تكون الحريات الإعلامية والرأي والرأي الآخر جزءا أساسيا من قيمه".

وقالت الرئاسة إنه "في حال لم يتم بث اللقاء كاملا عبر القناة الإيطالية خلال يوم، فإنه سيبثه عبر حسابات الرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الوطني، غدًا الاثنين، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت دمشق.