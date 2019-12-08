رئيس وزراء السودان: ليس لدينا إلا 5 آلاف جندي في اليمن

قال رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك، إن السودان لديه خمسة آلاف جندي في اليمن، مشيرا إلى أن عددهم في السابق كان 15 ألف جنديا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لدى عودته من واشنطن، اليوم الأحد، نشرته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، على "تويتر"، تحدث فيه عن خفض عدد الجنود السودانيين في اليمن ليصل إلى 5 آلاف جندي فقط.

وقال حمدوك، إنه "لم تجر مناقشات حول سحب القوات أثناء الزيارة".

وبحسب "رويترز"، تم نشر القوات السودانية في إطار تحالف تقوده السعودية تدخل في اليمن عام 2015 ضد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) التي تسيطر على العاصمة صنعاء.

وتحدث رئيس الوزراء السوداني، في وقت سابق، عن أهمية الحوار السياسي بين الأطراف المعنية، لحل أزمة اليمن، وقال إن الوجود العسكري السوداني في موضوع اليمن محصور جدا، وأن مشاركة السودان العسكرية هي إحدى المواريث، التي خلفها النظام السابق.