وزير سوداني يتحدث عما فعله نظام البشير في أحد البنوك

كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، إبراهيم البدوي، عن إعفاء بنك سوداني من شراء الذهب.

وشن البدوي هجوما على بنك السودان، والذي اعتبر أن نظام البشير حوله إلى وزارة مالية مصغرة، حسب صحيفة الأحدث نيوز السودانية.

وأعلن الوزير عن خطة لإعفاء بنك السودان من شراء الذهب والقمح والبترول.

واعتبر البديوي أن ما يحدث في سوق النقد الأجنبي "فوضى ومضاربات".

ويواصل الجنيه السوداني خسائره أمام الدولار بمعدلات غير مسبوقة ونظريات غير منطقية، ويرى مراقبون أن الطبيعي هو الارتفاع أمام الدولار بعد تشكيل الحكومة الانتقالية والمجلس السيادي.

وقالت وسائل إعلام سودانية وأخرى في السوق الموازية لموقع "الانتباهة أون لاين" السوداني إن البلاد تشهد خلال الفترة الحالية مضاربات مليارية على الدولار، وتتم تلك المضاربات في السوق العربي وسط العاصمة الخرطوم.

وأشارت المصادر إلى أن هذه التعاملات تستخدم فيها السيارات المظللة والجوالات الفارغة لنقل الأموال، ويتم في الناحية الجنوبية لمجمع حراء التجاري.

وأكد الموقع الإخباري السوداني أنه رصد وجودا كثيفا لمتعاملين في مجال العملة في السوق، "يقومون بترتيب ووضع كميات ضخمة من الأموال في كراتين ويستجدون المارة في ذات الوقت للتعامل معهم دون مواربة".