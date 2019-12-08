لماذا تنتصر الجزائر... رئيس الأركان يجيب

تحدث نائب وزير الدفاع الجزائري، قايد صالح، عن انتصار الجزائر، وذلك في إطار كلمة له بمناسبة لقاء أفراد القوات البرية الجزائرية.

وأكد رئيس الأركان الجزائري أن الجزائر ستنتصر بفضل "التلاحم القوي" بين الشعب والجيش، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وتابع قايد صالح في كلمته أنه "كما انتصرت الجزائر بالأمس من خلال تلاحم الشعب الجزائري مع جيش التحرير الوطني، فستنتصر بلادنا اليوم، بفضل الله وقوته، ثم بفضل هذا التلاحم القوي بين الشعب الجزائري وجيشه الوطني الشعبي".

واعتبر صالح أن مرافقة الجيش للشعب في الفترة الماضية "اتسمت سلامة النية وصدق الوعد".

وأوضح رئيس الأركان أن هناك مطالب شعبية تحققت خلال الفترة الماضية.

أصدرت سلطة الانتخابات الوطنية المستقلة في الجزائر بيانا أكدت فيه أنها ستعمل على صون صوت المواطن والشعب، في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول.

وقال موقع "الخبر" الجزائري، إن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر أصدرت بيانا أكدت فيه عزمها على أنها "عازمة على صون صوت المواطن والشعب، في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل".