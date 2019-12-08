القوات العراقية: العثور على أنفاق وعبوات ناسفة لـ"داعش"

أعلنت خلية الإعلام الأمني العرقية، اليوم الأحد، العثور على أنفاق لتنظيم "داعش" وعبوات ناسفة خلال عملية إرادة النصر السابعة.

وجاء في بيان الخلية بموقع "فيسبوك" تواصل قواتنا الأمنية وبإشراف قيادة العمليات المشتركة وبإسناد جوي، فعالياتها في المرحلة السابعة لعملية إرادة النصر، وقد شرعت قيادة عمليات ديالى بتفتيش وتطهير 17 قرية ومنطقة ضمن قاطع المسؤولية، كما تمكنت من العثور على وكرين للإرهابيين في منطقة عايشه.

وأضاف البيان "كما عثرت قيادة عمليات صلاح الدين على 50 قنبرة هاون عيار 120 ملم، وعلى نفق و4 مواضع تستخدم للرصد، وعملت على تفجيرها، فضلا عن العثور على 3 أوكار تم تفجيرها أيضاً.

وتابعت خلية الإعلام الأمني "أما قيادة عمليات سامراء فقد فجرت قواتها عبوتين ناسفتين تحت السيطرة".

وأختتم البيان "من جانبها فقد تمكنت قطعات المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك من العثور على 4 أنفاق وحزامين ناسفين وفتشت 63 قرية، كما عثرت على 119 عبوة ناسفة والقت القبض على 19 مطلوباً وعثرت على 26 قنبرة هاون مختلفة، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا".

وتواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.