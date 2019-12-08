علاوي يدعو الرئيس العراقي إلى محاسبة من تسبب بالقتل الجماعي للمتظاهرين

وجه رئيس ائتلاف الوطنية، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، اليوم الأحد، دعوة للرئيس العراقي برهم صالح إلى اتخاذ إجراءات سريعة للخروج من المأزق الحالي.

وأشار علاوي، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: أدعو الأخ "برهم صالح" لبدء حوار شاملٍ يضم ممثلين عن بعض القوى السياسية التي لم تشارك بالقمع، والمتظاهرين السلميين والاتحادات والنقابات المهنية، حول مفوضية وقانون الانتخابات ورئاسة الوزراء ودور ومهام الحكومة المؤقتة، ومحاسبة من تسبب بعمليات القتل الجماعي للمتظاهرين .

ادعو الاخ @BarhamSalih لبدء حوار شاملٍ يضم ممثلين عن بعض القوى السياسية التي لم تشارك بالقمع، والمتظاهرين السلميين والاتحادات والنقابات المهنية، حول مفوضية وقانون الانتخابات ورئاسة الوزراء ودور ومهام الحكومة المؤقتة، ومحاسبة من تسبب بعمليات القتل الجماعي للمتظاهرين . — Ayad Allawi (@AyadAllawi) December 8, 2019

وفي وقت سابق من اليوم قال علاوي في تغريدة سابقة "إن حفلات القتل الحرام التي تُقيمها العصابات الإجرامية على حساب أرواح الشباب العراقي الثائر لن تؤدي إلى استقرار البلاد وتحقيق روح الأخوة والتسامح.

حفلات القتل الحرام التي تُقيمها العصابات الاجرامية على حساب ارواح الشباب العراقي الثائر لن تؤدي الى استقرار البلاد وتحقيق روح الاخوة والتسامح .

تلك العصابات،ربما تستغل غياب دور

دور الامم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الانسان، الذي اصبح لافتاً للنظر. #العراق @UN — Ayad Allawi (@AyadAllawi) December 7, 2019

يذكر أن مجهولين أطلقوا النيران على المتظاهرين في بغداد ليل الجمعة، ما أسفر عن مقتل 12 قتيلا على الأقل، وإصابة العشرات آخرين، حسب ما قال لـ "سبوتنيك" مصدر من المفوضية العراقية لحقوق الإنسان.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية فتح تحقيق في الحادث، وقالت إنه أسفر عن مقتل 4 متظاهرين وإصابة 80.

ودعت السفارة الأمريكية في بغداد الحكومة العراقية إلى حماية المتظاهرين السلميين، وطالبت باتخاذ خطوات إضافية لحماية المتظاهرين.

ويواصل المتظاهرون في بغداد، ومحافظات وسط وجنوب العراق، مع انضمام المعتصمين، في المدن الشمالية، والغربية، احتجاجاتهم للشهر الثالث على التوالي تحت المطر، وموجة البرد التي حلت مؤخراً، ورغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.