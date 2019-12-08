محمد بن زايد يعلق على خسارة السعودية أمام البحرين

حرص محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، على تهنئة المنتخب البحريني بالتتويج بلقب كأس الخليج 24 المقام في قطر.

وحقق المنتخب البحريني الفوز على نظيره السعودي بهدف دون رد، ليحصد اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وغرد ابن زايد "نبارك لملك البحرين وشعبها الشقيق فوز منتخبها بكأس الخليج. مباراة جميلة وروح رياضية عالية وأداء متميز جمع المنتخبين الشقيقين البحريني والسعودي".

نبارك لملك البحرين وشعبها الشقيق فوز منتخبها بكأس الخليج .. مباراة جميلة وروح رياضية عالية وأداء متميز جمع المنتخبين الشقيقين البحريني والسعودي. — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 8, 2019

وشهدت المباراة النهائية، تواجد أمير قطر، تميم بن حمد بن خليفة، في المدرجات، حيث قام بتسليم الكأس للمنتخب الفائز.

وسبق للمنتخب السعودي الفوز على نظيره البحريني في دور المجموعات بهدفين نظيفين.

وتأهل المنتخب البحريني كوصيف المجموعة الثانية بفارق الأهداف أمام المنتخب العماني، قبل الفوز على العراق بضربات الترجيح في نصف النهائي.