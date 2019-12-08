مقتل جنديين وإصابة 8 في اشتباكات بتعز اليمنية

قُتل وأصيب 10 جنود من الجيش اليمني، اليوم الأحد، في اشتباكات بين لواءين في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" إن اشتباكات اندلعت بين القيادي في اللواء "22 ميكا" عرفات السبئي، والقيادي في اللواء "170 دفاع جوي" مصطفى الطيار، في حي الصفاء بمنطقة كلابة شرق مدينة تعز.

وأضاف المصدر أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل القيادي الطيار والجندي وهيب فهمي من اللواء 170 دفاع جوي وإصابة 8 آخرين على الأقل.

وأشار إلى محاصرة جنود اللواء 170 مستشفى الصفوة الذي أُسعف إليه القيادي السبئي بعد إصابته في الاشتباكات.

وحسب المصدر، فإن قيادة محور تعز شكلت لجنة للتحقيق في الاشتباكات بين منتسبي اللواءين التابعين للجيش اليمني.

ويخوض الجيش اليمني، مدعوما بتحالف عربي بقيادة السعودية، معارك منذ 2015 لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ومن بينها العاصمة صنعاء.