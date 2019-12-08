الرئاسة اللبنانية: تأجيل تسمية رئيس الحكومة إلى 16 ديسمبر

وأكدت الرئاسة في بيان لها اليوم الأحد، أن الرئيس ميشال عون أجل تكليف رئيس الوزراء الجديد إلى 16 ديسمبر الجاري، حسب وكالة "رويترز".

وكانت المشاورات النيابية بشأن رئيس الحكومة الجديد مفترض أن تعقد غدا الاثنين.

أعلن المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية سمير الخطيب عزوفه عن قبول المهمة بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية، وأعلن الخطيب، اليوم الأحد، انسحابه من مساعي تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، مشيرا لتوافق على تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، بهذه المهمة.

وقال الخطيب، في كلمة متلفزة، بعد لقائه مفتي الجمهورية والطائفة السنية في لبنان، عبد اللطيف دريان، نقلتها قناة "الجديد"، "علمت من سماحته أنه نتيجة اللقاءات والمشاورات والاتصالات مع أبناء الطائفة، تم التوافق على تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة، وعليه سأتوجه إلى بيت الوسط للاجتماع مع الحريري لإبلاغه بالأمر لأنه من سماني، وأنا له شاكر على هذه الثقة بالنسبة لي".

وأوضح الخطيب أن دار الإفتاء لم تتبن تسميته لرئاسة الحكومة الجديدة، مؤكدا أن "المفتي من داعمي الرئيس سعد الحريري الذي يبذل جهودا للنهوض ويدعم دوره العربي والدولي".

وكان رئيس رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري وجه أمس السبت عددا من الرسائل إلى قادة ومسؤولين في ألمانيا وبريطانيا وإسبانيا تتعلق بحل الأزمة الاقتصادية وأهمها تأمين مستلزمات الاستيراد الأساسية.

وذكر موقع "مستقبل ويب" أن:"رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان سعد الحريري وجه مزيدا من الرسائل إلى رؤساء وزراء ومسؤولي عدد من الدول الصديقة".