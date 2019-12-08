مصر تعلق على واقعة الاعتداء على أحد مواطنيها في الكويت

علقت الحكومة المصرية على واقعة الاعتداء على مواطن مصري في الكويت، بعدما انتشرت أنباء عن الواقعة المتورط فيها شخصان، بسبب خلاف مروري.

ذكرت ذلك صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن وزيرة الهجرة المصرية ، السفيرة نبيلة مكرم، علقت لما ورد لوزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، من أنباء عن الواقعة، التي حدثت في منطقة السالمية بالكويت.

وقالت الصحيفة المصرية: "تواصلت الوزيرة، مع أسرة الشاب المصري، الذي تعرض للاعتداء"، مشيرة إلى أنه طالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية"، وأعربت عن أسفها لما حدث لنجلهم، و طمأنتهم بأن السلطات الكويتية قامت بالتحريات والإجراءات اللازمة وتكثيف البحث للقبض على مرتكبي الحادث وتقديمهم للمحاكمة.

وقالت وزيرة الهجرة، إن السفارة المصرية في الكويت تتابع الأمر عن كثب، وأن ممثلا عن السفارة المصرية، زار الشاب، في مستشفى مبارك الكبير، التي يتلقى بها العلاج، وأكدت أنه تلقى الرعاية الصحية اللازمة حتى تم شفاؤه.