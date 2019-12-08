مباحثات عسكرية بين قطر والأردن

جاء ذلك خلال لقاء جمعمها، اليوم الأحد، بالدوحة، بحسب وكالة الانباء القطرية (قنا).

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يناقش مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية العلاقات العسكرية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها.#قنا pic.twitter.com/vGB4rxeiHW — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 8, 2019

وفي أبريل/ نيسان الماضي، وقع رئيس هيئة الأركان الأردني آنذاك، الفريق محمود فريحات، مع وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع، خالد بن محمد العطية، في عمان، عددًا من اتفاقيات التعاون العسكري المشترك والاستثمار بين البلدين.

وعين الأردن، في 16 يوليو/ تموز الماضي، سفيرا جديدا له بقطر، في خطوة باتجاه عودة العلاقات إلى طبيعتها، بعد عامين من سحب السفير الأردني.

كما عينت الدوحة الشيخ سعود بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفيرا لها في عمان.

وسحبت عمان السفير تضامنا مع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، التي قطعت، منذ يونيو/ حزيران 2017، علاقاتها مع قطر، وتتهم الدول الأربعة قطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.