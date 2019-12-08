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23:44 08 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

    ماذا قال ملك البحرين عن الفوز باللقب الخليجي

    © AP Photo / Evan Vucci
    العالم العربي
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    بطولة "خليجي 24" (50)
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    وجه الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، التهنئة للمنتخب البحريني بمناسبة فوزهم بكأس الخليج "خليجي 24" على حساب السعودية بنتيجة 1-0، مساء الأحد، للمرة الأولى في تاريخ الكرة البحرينية.

    وبحسب وكالة أنباء البحرين، شكر ملك البحرين اللاعبين على هذا الإنجاز التاريخي الكبير والمشرف وما قدموه من مستويات فنية متميزة وقدرات وإمكانيات رفيعة في منافسات البطولة.

    وأشاد بالروح الرياضية والمعنوية العالية والإصرار والعزيمة التي تحلى بها أفراد المنتخب، الذي عكس مكانة الكرة البحرينية على الساحة الخليجية والإقليمية والقارية.

    لاعبو منتخب البحرين يحتفلون بالصعود للنهائي في بطولة خليجي 24 عقب الفوز على منتخب العراق، 5 ديسمبر/كانون الأول 2019
    © AFP 2019 / KARIM JAAFAR
    عقب الفوز على السعودية... ملك البحرين يزف بشرى للمواطنين
    وأثنى على جهود الاتحاد البحريني لكرة القدم برئاسة الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة في الإعداد الجيد للبطولة وتهيئة كل أسباب النجاح للاعبين وكذلك العمل المتميز للجهازين الفني والإداري للمنتخب، مما انعكس على أداء اللاعبين وبث روح الفوز في نفوسهم.

    كما وجه التحية لشعب البحرين والجماهير البحرينية الذين وقفوا إلى جانب المنتخب في جميع منافسات البطولة، الذي كان حافزا للاعبين وشجعهم على إحراز هذا اللقب.

    وأكد تقديره لدور رجال الصحافة والإعلام ودعمهم ووقوفهم إلى جانب المنتخب البحريني طوال المباريات والذي كان له أطيب الأثر في نفوس اللاعبين لتحقيق هذه النتيجة المشرفة.

    وأشار إلى أن ما تحقق يدعو إلى الفخر والاعتزاز، معتبرا أن هذا اللقب يعد نقطة تحول مهمة في مسيرة كرة القدم البحرينية.

    وأبدى الملك ثقته بقدرة هذا الجيل من لاعبي المنتخب على مواصلة مشوار التميز وحصد الألقاب والبطولات في الاستحقاقات المقبلة.

    وفي السياق، هنأ ملك البحرين المنتخب السعودي، على ما قدموه من مستوى وأداء متميز في هذه البطولة، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح في المستقبل.

    كما شدد على حرصه المستمر لتوفير كافة أشكال الدعم والرعاية للشباب البحريني، والعمل على تنمية ورفع مستوى الرياضة في البحرين.

    الموضوع:
    بطولة "خليجي 24" (50)

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    أخبار الرياضة, كأس الخليج العربي, بطولة كأس الخليج, كأس الخليج, ملك البحرين, البحرين
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