مقتل 3 مدنيين سوريين بهجوم لـ "داعش" شرق حماة

وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة إن المدنيين الثلاثة قتلوا بعد إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهم بشكل كثيف في منطقة التناهج على أطراف بادية السلمية بريف حماة الشرقي.

ونقل المراسل عن مصدر ميداني أن مجموعة من أهالي منطقة التناهج تواصلوا مع أحد حواجز الجيش العربي السوري القريبة من المنطقة، وأبلغوا عن وجود عدد من آليات الدفع الرباعي الغريبة تتجول في المنطقة.

وقال المصدر أن إحدى دوريات الجيش توجهت إلى المنطقة على الفور، ومع اقترابها من الموقع تعرضت لإطلاق نار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ليستمر الاشتباك المباشر مع المسلحين المجهولين أسفر عن إصابة عدد منهم قبل أن ينسحبوا باتجاه عمق بادية السلمية الشرقية.

وأشار المصدر إلى أنه، وأثناء تمشيط دورية الجيش للمكان، عثر على 3 جثامين تعود لمدنيين تعرضوا لإطلاق نار مباشر كثيف من مسافة قريبة، وتم نقلهم إلى مشفى السلمية الوطني.

وشهد ريف مدينة السلمية الشرقي والشمالي الشرقي حوادث مماثلة خلال الأشهر الثلاثة الماضية من خلال غارات متباعدة شنها مسلحون يتبعون لبقايا تنظيم داعش الإرهابي، تركزت على حواجز الجيش السوري وعلى بعض القرى التي عاد إليها أهلها بعد تحريرها من الإرهاب على أطراف البادية السورية وسط البلاد.