مصدر أمني عراقي يعلن عن سقوط صواريخ في محيط مطار بغداد الدولي 

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الاثنين، بسقوط صواريخ في محيط مطار بغداد الدولي.

بغداد - سبوتنيك. وقال المصدر في تصريح لـ"سبوتنيك" إن "صاروخين سقطا قبل قليل في محيط مطار بغداد الدولي دون معرفة الخسائر حتى الآن".

لافتا إلى أن "صفارات الإنذار أطلقت في المطار تحسبا لهجمات أخرى".

ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات واسعة للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة، وقتل ما لا يقل عن 350 شخصا منذ بدء أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003.