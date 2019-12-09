مقتل شخص وإصابة طفل بقصف للإرهابيين بريف حماة الشمالي بسوريا

لقي شخص مصرعه وأصيب طفل جراء اعتداء المجموعات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب الجنوبي بالقذائف الصاروخية على قرية العزيزية ومدينة السقيلبية بريف حماة الشمالي في سوريا.

موسكو - سبوتنيك. وبحسب الوكالة السورية للأنباء (سانا)، "استهدفت المجموعات الإرهابية بعدة قذائف صاروخية منازل المواطنين في قرية العزيزية بالريف الشمالي ما أسفر عن استشهاد مدني وإصابة طفل بجروح ووقوع أضرار مادية ببعض المنازل والممتلكات العامة والخاصة".

وأضافت الوكالة أن وحدات الجيش رصدت أماكن إطلاق القذائف وردت على الاعتداء برمايات من سلاح المدفعية وحققت إصابات مباشرة في صفوف الإرهابيين.

وتنتشر في إدلب وريفها مجموعات إرهابية يتبع معظمها لتنظيم (جبهة النصرة الإرهابي- المحظور في روسيا والعديد من الدول الأخرى) تعتدي على القرى الآمنة والنقاط العسكرية بريف حماة الشمالي العاملة على حمايتها.

هذا وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" وجبهة النصرة، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.