بعد عودته من واشنطن… رئيس وزراء السودان: بين يدينا ما يمكن أن يسعد شعبنا

أعرب رئيس وزراء السودان، عبدالله حمدوك، أمس الأحد، عن تفاؤله من نتائج رحلة وفد السودان إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن الزيارة حققت هدفها بامتياز.

وقال حمدوك في بيان نشره عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "وصلنا إلى البلاد بعد رحلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وبين يدينا ما يمكن أن يسعد شعبنا، فكثير من الملفات حُسمت والعديد من الملفات الأخرى في طريقها للحسم".

وأضاف: "لقد حققت هذه الزيارة هدفها بامتياز وسيعود السودان مشاركا فاعلا وإيجابيا في هذا العالم لا متلقيا سلبيا. موعدنا في الأيام القادمة مع مؤتمر أصدقاء السودان الذي نتوقع أن يخلق زخما غير مسبوق فصباح سودان التغيير لاح وحتما سنهزم العتمة بقوة شعبنا وتكاتفنا، مرة وإلى الأبد".

وبدأ الوفد السوداني زيارته إلى أمريكا الأسبوع الماضي، تلبية لدعوة رسمية، إذ ضم الوفد حمدوك إلى جانب وزراء الدفاع، والعدل، والشباب والرياضة، والشؤون الدينية.

وأجرى حمدوك، سلسلة لقاءات في وزارة الخارجية والخزانة ومجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية، وقيادات الكونغرس، فضلا عن مخاطبة عدد من المراكز البحثية ومجالس الأعمال.

وشملت الزيارة لقاءات الوفد برئيس البنك الدولي ومديرة صندوق النقد الدولي، فيما تسعى الحكومة الانتقالية في السودان إلى كسر حاجز العزلة الخارجية.