"توقيع اتفاقية بين البلدين"... إيران توجه شكرا "استثنائيا" إلى السعودية

وقعت وزارة الحج والعمرة السعودية مع منظمة الحج والزيارة الإيرانية، أمس الأحد، اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم هذا العام.

واستقبل وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه بمكة المكرمة، رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، الدكتور علي رضا رشيديان، في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام، بحضور عدد من المسؤولين.

وحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، وقع وزير الحج والعمرة السعودي، ورئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم الحج، والتي تنظم قدوم الحجاج من إيران والخدمات المقدمة لهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وأكد وزير الحج والعمرة السعودي "حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتيسير كافة الأمور لحجاج بيت الله الحرام وتيسير قدومهم من كافة أنحاء العالم".

وأعرب عن شكره وتقديره للحجاج الإيرانيين على تعاونهم خلال موسم حج العام الماضي والتزامهم بالتفرغ للعبادة والسكينة والسلم، مؤكدا أن الوزارة أنهت الترتيبات الخاصة لحجاج الجمهورية الإيرانية لموسم الحج هذا العام، وأن المملكة ترحب بحجاج بيت الله الحرام من كل الطوائف والمذاهب والجنسيات في أرض الحرمين الشريفين.

من جانبه، أعرب رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني، عن شكره وتقديره لوزير الحج والعمرة ونائبه على حسن الاستقبال والضيافة، معربا عن تمنياته بنجاح موسم حج هذا العام كما كان في الأعوام السابقة.

وأصدرت منظمة الحج والزيارة الإيرانية، بيانا أعلنت فيه إبرام إتفاقية جديدة مع وزارة الحج في المملكة العربية السعودية بشأن موسم الحج المقبل، وذلك حسب وكالة الجمهورية ألإسلامية الإيرانية "إرنا".

وبحسب البيان، قال رئيس منظمة الحج، علي رضا رشيديان، بعد محادثات مع وزير الحج السعودي: "طلبنا من الجانب السعودي تقديم المزيد من التسهيلات لشركات الطيران الإيرانية لنقل الحجاج، كما تم التأكيد على مسألة استخدام مطار الطائف لنقل الحجاج الإيرانيين في موسم الحج المقبل".

وفي إشارة إلى موضوع سكن الحجاج الإيرانيين بالمدينة المنورة، قال رشيديان: "لقد أبلغنا وزير الحج والعمرة السعودي أن المستثمرين الإيرانيين على استعداد للمشاركة في بناء فنادق مناسبة في المدينة المنورة.. هذا الموضوع سيتم الرد عليه من الجانب السعودي".