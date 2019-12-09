الحشد الشعبي العراقي يحذف بيان "أحداث الخلاني والسنك" ويعلن اختراق موقعه

أعلن الحشد الشعبي في العراق، اليوم الاثنين، عن اختراق موقعه الإلكتروني وحذف البيان الذي نشر عنه، والمتعلق بأحداث بغداد الأخيرة.

وأصدر الحشد تنويها على موقعه الإلكتروني ، وقال إن "موقعه الإلكتروني تعرض لهجمات اختراق، ولكن تمت معالجة الاختراق من قبل الفرق المختصة".

وقال الحشد، في تنويهه، إن "المخترقين نشروا بيانا نسب لهيئة الحشد حول أحداث السنك الأخيرة المؤسفة، وهو غير صحيح"، موضحا أنه "تم حذف البيان من حسابات المديرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما تبين أن الموقع الرسمي مخترق".

ونشر موقع الحشد الشعبي، مساء الأحد، بيانا حول أحداث "الخلاني والسنك" التي وقعت يوم الجمعة الماضي، وأكد البيان أن اشتباكات وقعت بين قوة من الحشد وبين "مخربين" و"سرايا السلام" أدت إلى وقوع الضحايا، مشيرا إلى أن هناك "مجاميع ملثمة" في ساحات التظاهر تفرض وجودها بالإرهاب وتستفز المتظاهرين، وطالب القوات الأمنية بفرض سيطرتها على ساحات التظاهر وحمايتها وإعادة الأوضاع إلى نصابها الطبيعي.