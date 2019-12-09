أمير قطر يغادر البلاد... هل يحضر "القمة الخليجية" في السعودية

يتوجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، إلى جمهورية رواندا وسط القارة الأفريقية، قبل يوم من انعقاد القمة الخليجية المرتقبة في السعودية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية "فنا"، إن "أمير قطر سيحضر حفل تقديم جائزة باسمه متعلقة بالتميز الدولي في مكافحة الفساد في العاصمة الرواندية كيغالي".

سمو أمير البلاد المفدى يغادرأرض الوطن متوجها بحفظ الله ورعايته إلى العاصمة الرواندية كيغالي، لحضور حفل جائزة سموه الدولية للتميز في مكافحة الفساد.#قنا pic.twitter.com/cwLGJ1wc7A — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) December 9, 2019

ولم يتضح ما إذا كان الشيخ تميم سيعود لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي يوم غد الثلاثاء في الرياض، أو ما إذا كان سيوفد ممثلا عنه. ويأتي ذلك وسط تزايد الحديث عن مؤشرات جديدة هي الأولى من نوعها بشأن احتمال حدوث تسوية للأزمة القطرية.

ويبدو أن الأزمة الخليجية في طريقها إلى خط النهاية، مع ظهور مؤشرات عديدة على ذلك، أبرزها قرار السعودية والإمارات والبحرين المشاركة في كأس الخليج في الدوحة هذا الشهر.

وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يزور وفد شبه رسمي من قطر الرياض في الأيام المقبلة، وفقا لما قاله مصدر مطلع على الزيارة لوكالة "فرانس برس".