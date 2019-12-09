فنلندا تخصص ثلاثة ملايين يورو لتعليم أطفال سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية، اليوم الاثنين، أن فنلندا خصصت ثلاثة ملايين يورو عبر مؤسسات الـ "يونيسيف" لدعم تعليم الأطفال في سوريا.

هلسنكي - سبوتنيك. وقالت الخارجية الفنلندية: "سيتم استخدام الدعم الفنلندي لترميم المباني المدرسية، ودعم التعليم غير الرسمي لـ 4500 طفل من خلال أنشطة خارج المناهج الدراسية، والدعم النفسي والاجتماعي، والمواد التعليمية، وتحسين الوصول إلى المدارس، والخدمات الأساسية لـ 500 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة".

وبلغ عدد الأطفال الذين لا يرتادون المدارس أكثر من مليوني طفل.

وقالت سفيرة فنلندا في لبنان تاريا فرنانديز إنه "لا يمكننا تحمل خسارة هذا الجيل. في عام 2018، التحق أكثر من 70 ألف طفل بالمدرسة في سوريا بفضل التعاون بين فنلندا واليونيسيف. هذه بداية جيدة. هذا هو وقتنا لمساعدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة للذهاب إلى المدرسة ومساعدة أسرهم".

وهذا المشروع هو استمرار لدعم فنلندا للتعليم في سوريا في 2017-2018.

وتدعم هلسنكي اليونيسف في تعزيز التعليم للأطفال السوريين في لبنان والأردن وتركيا. وإجمالي المساعدات الفنلندية لمواجهة الأزمة السورية في عام 2019 يبلغ حوالي 25 مليون يورو.