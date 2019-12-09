الخارجية الكازاخستانية تؤكد مشاركة الوفد الأممي في المحادثات حول سوريا

أعلن الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الكازاخستانية، إيبيك سمادياروف، أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون سيشارك، بصفة مراقب، في الجولة الرابعة عشرة من المحادثات حول سوريا في نور سلطان، في الفترة من 10 إلى 11 من ديسمبر/ كانون الأول.

نور سلطان - سبوتنيك. وقال سمادياروف، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي في العاصمة الكازاخستانية: "وفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، سيشارك في الاجتماع بصفة مراقب".

وأضاف أن جميع الأطراف في عملية "أستانا"، بشأن سوريا، أكدت مشاركتها في المفاوضات وبدأت بالفعل بالوصول إلى عاصمة كازاخستان، مشيراً إلى أنه "من بين المشاركين وفود الدول الضامنة - روسيا، تركيا وإيران - فضلاً عن الحكومة السورية والمعارضة المسلحة السورية".

وذكر سمادياروف أن الوفد الروسي سيرأسه مبعوث الرئيس الروسي الخاص، ألكسندر لافرنتييف، وسيتم تمثيل تركيا على مستوى نائب وزير الخارجية، سيدات أونال. وسيشارك الوفد الإيراني برئاسة المساعد الأول لوزير خارجية البلاد للشؤون السياسية حسين جابري أنصاري.

وعشية إنطلاق أعمال المحادثات، يعتزم ممثلو البلدان الضامنة إجراء مشاورات ثنائية وثلاثية على مستوى الخبراء. ومن المقرر عقد جلسة عامة بمشاركة جميع الأطراف، في 11 ديسمبر.