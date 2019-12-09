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15:01 09 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح

    أحمد قايد صالح: الجزائر تنتصر من خلال تلاحم الشعب مع الجيش

    © AFP 2019 / FAROUK BATICHE
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    قال نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إن الانتخابات المقبلة هي من سترسم معالم الدولة الجديدة.

    وأضاف، في كلمة، نقلتها وسائل إعلام محلية، أن الدولة الجديدة ستستجيب لتطلعات جيل الاستقلال، مؤكدا أن "الجزائر ستنتصر اليوم بفضل التلاحم القوي بين الشعب الجزائري وجيشه الوطني الشعبي".

    الجزائر
    © AFP 2019 / FAROUK BATICHE
    الجزائر... سلطة الانتخابات الوطنية المتسقلة تصدر بيانا
    وأوضح الفريق صالح: "كما انتصرت الجزائر بالأمس من خلال تلاحم الشعب الجزائري مع جيش التحرير الوطني، فستنتصر بلادنا اليوم، بفضل الله وقوته، ثم بفضل هذا التلاحم القوي بين الشعب الجزائري وجيشه الوطني الشعبي".

    وأشار صالح إلى أن: "ما تحقق إلى غاية الآن، من مطالب شعبية والتي تؤكد صدق مرافقة الجيش الوطني الشعبي للشعب الجزائري خلال هذه الفترة الحساسة، مرافقة اتسمت بسلامة النية وصدق الوعد، وتم في إطارها العمل على اجتثاث رؤوس العصابة، بل وشل أطرافها وأذنابها من خلال مكافحة بؤر الفساد الذي استلزم مرافقة العدالة بصفة كاملة".

    وتابع: "وقبل التطرق إلى موعد الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019 الحاسمة والتاريخية، فإنه حري بنا في هذه اللحظة أن ننوه بما تحقق إلى غاية الآن، من مطالب شعبية والتي تؤكد صدق مرافقة الجيش الوطني الشعبي للشعب الجزائري خلال هذه الفترة الحساسة".

    وأضاف: "بأن هذه المرافقة اتسمت بسلامة النية وبراءة القصد وصدق الوعد، وكانت تنبع من روح المسؤولية العظيمة الموضوعة على عاتق القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، وتنهل من منبع قيم ومبادئ الثورة التحريرية المباركة، التي ضحى خلالها الشعب الجزائري بالغالي والنفيس، والتي وضعت الأسس الأولى للدولة الجزائرية الحديثة، من خلال بيانها الرمز، بيان أول نوفمبر الخالد".

    وتابع: "روح نوفمبر هو المعلم النير الذي اهتدت به القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المجاهدة وسارت من خلاله على درب الأسلاف الميامين من الشهداء الأبرار والمجاهدين الأطهار".

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    الكلمات الدلالية:
    أحمد قايد صالح, أخبار الجزائر, الجزائر
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