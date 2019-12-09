العراق... المخابرات العسكرية تعتقل أحد الإرهابيين أيسر الموصل

نجحت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الاثنين، في اعتقال أحد الإرهابيين أيسر الموصل، حسبما أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية.

ونقلت "السومرية نيوز" عن المديرية بيانا قالت فيه إن "مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 50 تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الشرقاط أيسر الموصل".

وأوضح البيان أن المعتقل "هو أحد العناصر التي قدمت معلومات عن قطعاتنا الأمنية والمتعاونين معها لداعش الإرهابي قبل التحرير، ومن المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية قد أعلنت، أمس الأحد، العثور على أنفاق لتنظيم "داعش" وعبوات ناسفة خلال عملية إرادة النصر السابعة.

وجاء في بيان الخلية بموقع "فيسبوك"، تواصل قواتنا الأمنية وبإشراف قيادة العمليات المشتركة وبإسناد جوي، فعالياتها في المرحلة السابعة لعملية إرادة النصر، وقد شرعت قيادة عمليات ديالى بتفتيش وتطهير 17 قرية ومنطقة ضمن قطاع المسؤولية، كما تمكنت من العثور على وكرين للإرهابيين في منطقة عايشه.

وأضاف البيان "كما عثرت قيادة عمليات صلاح الدين على 50 قذيفة هاون عيار 120 ملم، وعلى نفق و4 مواضع تستخدم للرصد، وعملت على تفجيرها، فضلا عن العثور على 3 أوكار تم تفجيرها أيضاً، وتابعت خلية الإعلام الأمني "أما قيادة عمليات سامراء فقد فجرت قواتها عبوتين ناسفتين تحت السيطرة".