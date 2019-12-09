الجيش السوري والشرطة الروسية يدخلون مركز صوامع "شركراك" الاستراتيجية شمالي الرقة

دخلت وحدات من الجيش السوري ترافقها دوريات من الشرطة العسكرية الروسية إلى منطقة استراتيجية جديدة تشرف على الطريق الدولي (حلب- الرقة- الحسكة)، عقب انسحاب الجيش التركي وميليشيات المعارضة السورية "التركمانية" التابعة له.

قال مراسل "سبوتنيك" في محافظة الحسكة، إن وحدات الجيش السوري والشرطة العسكرية الروسية دخلت مركز صوامع بلدة "شركراك" الاستراتيجية المحاذية للطريق الدولي (الحسكة- الرقة- حلب) المعروف باسم (M4) في ريف الرقة الشمالي.

وأشار المراسل إلى أن انتشار وحدات الجيش السوري داخل الصوامع وفي محيطها جاء بعد انسحاب قوات الجيش التركي وتنظيمات المعارضة "السورية التركمانية" التابعة له تطبيقا للاتفاق الذي تم إبرامه بين الجانبين روسي- تركي على تسليم صوامع "شركراك" الواقعة شمال شرقي ناحية عين عيسى بالقرب من الطريق الدولي (M4) إلى القوات الروسية وقوات الجيش السوري، إضافة لمركز صوامع حبوب (عالية) ومحطة تحويل كهرباء مبروكة، وعدد من القرى الأخرى المطلة على الطريق الدولي في ريف الحسكة.