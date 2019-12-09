تسجيل
17:37 09 ديسمبر/ كانون الأول 2019
مباشر
    بحث
    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة بيروت، لبنان فبراير/ شباط 2019

    هل الاستثمارات الروسية في النفط اللبناني حقيقة واقعية؟

    © Sputnik . Zahraa al-Amir
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/images/103931/11/1039311176.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/201912091043665125-%D9%87%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%9F/

    قالت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في لبنان، مي شدياق، إن لبنان منفتح على مقترحات روسية جديدة للاستثمار في مجال النفط، ويرحب بأي استثمار في البلاد.

    وصرّح خبراء روس ولبنانيون لـ"سبوتنيك" بما يرونه حول آفاق التعاون، وإذا كان هناك مكان للسياسة.

    شريك قوي وجذاب

    يعتقد الخبير اللبناني في القضايا الجيوسياسية والاقتصادية بيير عازار، أن روسيا الاتحادية دُعيت للتعاون بسبب ثقلها الكبير في السياسة الإقليمية. بالطبع لبنان مهتم جدا بروسيا، ليس فقط كشريك استثماري، فروسيا لها تأثير كبير في سياسات الشرق الأوسط، ما يجعلها أيضا أكثر جاذبيّة استثماريّة. وأضاف، أن روسيا شريك مستقر وموثوق به للغاية، على عكس الولايات المتحدة بإدارة الرئيس ترامب. والتعاون القوي والموثوق هو بالضبط ما يحتاجه لبنان اليوم.

    لبنان بحاجة إلى الاستثمار

    يعتقد الخبير الروسي في المركز المالي الدولي فلاديمير روجانكوفسكي أن البعد السياسي في هذا المجال هو أقل بكثير من الاقتصادي. لبنان يحتاج فقط إلى الدعم لإخراجه من أزمته المستمرة.

    بالطبع ، لبنان الآن بحاجة إلى أي استثمارات ممكنة فهوالآن من حيث المبدأ لا يصله أي ضخ داعم من السعودية ولا من أوروبا الغربية أو أمريكا، لذلك يتجه اللبنانيون إلى روسيا مرة أخرى .

    آفاق تشوبها الضبابية

    لبنان يحيي ذكرى استقلاله بعرض رمزي والمتظاهرون يحتفلون بعرض مدني
    © Sputnik . Zahraa Al-Amir
    وزير السياحة اللبناني: قطاع السياحة تأثر بالاحتجاجات لكنه سيتعافى
    يتفق الخبراء الروس واللبنانيون على أن آفاق تطوير المشاريع الاستثمارية الروسية في لبنان لا تزال غامضة والسبب بذلك هو هذه الأزمة السياسية والاقتصادية التي تجتاح لبنان.

    لم يتضح بعد مدى واقعية المشاريع الاستثمارية في قطاع النفط، حيث يجب على لبنان أولا التغلب على الأزمة السياسية الداخلية بينما روسيا في الوقت الحالي هي أكثر استعدادا للاستثمار في الدول المستقرة سياسيا، وهذا أمر طبيعي ومفهوم.

    من جهة ثانية يضيف على ما تقدّم الزميل اللبناني مؤكدا، أنّه لا يمكن للبنان في الوقت الحالي  أن يقدم أي شيء جذاب، لكنه يحتاج بالفعل إلى التعاون مع روسيا وبهذه الطريقة يمكننا الابتعاد عن ضغوط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

    إذا كان نفطا فبأي استثمار يمكن أن يكون؟

    يعتقد الخبير الروسي أنه من الأسهل اليوم تنفيذ مشاريع قصيرة الأجل، فهي تنطوي على مخاطر أقل. هنا في هذه الحالة يمكن لروسيا أ تستثمر في مشاريع التنفيذ قصيرة الأجل التي ستؤتي ثمارها بسرعة، بينما الاستثمارات في قطاع النفط والغاز فهي تاريخ طويل للغاية، وبحاجة لاستقرار سياسي، لذلك أعتقد أننا سننتظر هذا الاستقرار.

    انظر أيضا:

    لبنان منفتح على مقترحات روسية جديدة بشأن الاستثمارات النفطية
    فرنسا تعلن استضافة مؤتمر دولي بشأن لبنان في 11 ديسمبر
    الكلمات الدلالية:
    انفتاح, الاستثمار في مجال النفط, لبنان, التنمية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    المشاركات في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2019، أتلانتا، جورجيا 8 ديسمبر 2019
    أجمل نساء الكون على منصة واحدة...ملكة جمال الكون لعام 2019
    الهواء الملوث في كابول يقتل أكثر من الحرب نفسها
    ليست الحرب من تقتل كابول
    إنفوجرافيك - أضخم 11 جيشا في حلف الناتو
    أضخم 11 جيشا في حلف "الناتو"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك