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17:37 09 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الخليل

    © REUTERS / MUSSA ISSA QAWASMA
    العالم العربي
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    أصيب عشرات المواطنين الفلسطينيين، بحالات اختناق جراء استنشاق غاز مسيل للدموع أطلقته قوة من الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

    الحرم الإبراهيمي الشريف، الخليل، فلسطين
    © AP Photo / Nasser Shiyoukhi
    إسرائيل تقرر بناء حي استيطاني جديد قرب الحرم الإبراهيمي في الخليل
    رام الله – سبوتنيك. وأفاد مراسل وكالة سبوتنيك بأن مجموعة من الشبان الفلسطينيين أشعلوا النار في إطارات سيارات، وجرى إغلاق الطرق في منطقة باب الزاوية حيث أطلق جنود الجيش الاسرائيلي الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين الذين انطلقوا عقب إعلان الإضراب العام في مدينة الخليل بدعوة من حركة فتح تنديدا بالمخطط الاسرائيلي الرامي لإقامة جيب استيطاني في قلب البلدة القديمة من المدينة.

    واستجاب الآلاف لدعوة حركة فتح بالصلاة في الحرم الإبراهيمي تنديدا بالاقتحامات المتكررة للمستوطنين.

    وأصدر وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت مطلع ديسمبر/ كانون الأول الجاري قرار بالبدء بتنفيذ مخطط لإقامة حي استيطاني جديد في قلب مدينة الخليل بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف، جنوب الضفة الغربية.

    وذكرت القناة "12" الإسرائيلية إن "وزير الدفاع بينيت وافق على البدء في التخطيط لبناء حي يهودي آخر في مجمع سوق الجملة في الخليل".

    وأضافت القناة بأن "الحي اليهودي الجديد سوف يخلق سلسلة متصلة إقليمية بين المسجد الإبراهيمي وحي (أبراهام أفينو) وبالتالي مضاعفة عدد اليهود في المدينة".

    وقالت القناة بأنه "سيتم هدم مباني السوق التي تعود ملكيتها لفلسطينيين من سكان مدينة الخليل والبلدية، وسيتم بناء متاجر جديدة مكانها".

    وتعود ملكية هذه المحال لبلدية الخليل وعدد من سكان المدينة، حيث أغلقت بأمر من السلطات الإسرائيلية، عقب "مجزرة الحرم الإبراهيمي" عام 1994 حينما أطلق مستوطن يدعى باروخ غولدشتاين النار على المصلين المسلمين في المسجد الإبراهيمي أثناء صلاة فجر يوم الجمعة الخامس عشر من شهر رمضان، فقتل 29 شخصا وجرح 150 آخرين قبل أن ينقض عليه مصلون آخرون ويقتلونه.

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    جيش إسرائيل, إسراائيل, فلسطينيين
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