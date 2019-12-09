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17:37 09 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    الشرطة الاتحادية العراقية في الموصل

    العراق... القبض على إرهابيين وضبط صواريخ في الحويجة

    © REUTERS / SUHAIB SALEM
    العالم العربي
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    أعلنت الشرطة الاتحادية في العراق، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على إرهابيين وضبط صواريخ في قضاء الحويجة جنوبي كركوك.

    وذكرت القيادة، في بيان نشرته قناة "السومرية نيوز"، أن "قطعات الفرقة الثالثة شرطه اتحادية وتشكيلاتها بإشراف قائد الفرقة وآمري التشكيلات والوحدات باشرت بواجب تفتيش وتطهير المناطق والقرى في قضاء الحويجة من مخلفات داعش الإرهابي ضمن الصفحة الثانية من ( عمليات إرادة النصر السابعة) والتي انطلقت يوم أمس".

    القوات العراقية تدمر مخازن أسلحة لـداعش في الحدود
    © Photo / Security media cell
    القوات العراقية تدمر عدة أنفاق لـ"داعش" شمالي كركوك
    وأضافت أن "الواجب أسفر عن تفتيش وتطهير 52 قرية وتفكيك وإتلاف 111 عبوة ناسفة مختلفة الأشكال والأحجام، فضلا عن العثور على ثلاثة صواريخ كاتيوشا، والعثور على أربعة صواريخ قاذفة RBG7، بالإضافة إلى العثور على أربعة مقذوفات طائرة مسيرة".

    وأوضحت القيادة أنه "تم العثور على ثمانية مساطر تفجير، وتدمير وردم نفق وخندق شقي، فضلاً عن إلقاء القبض على 15 من المطلوبين وفق مواد مختلفة، بالإضافة إلى إلقاء القبض على ثلاثة ارهابيين".

    ورغم أن العراق أعلن تحرير كامل أراضيه من سيطرة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، إلا أن عناصر التنظيم تنفذ عمليات إرهابية في بغداد وعدد من المدن العراقية بين الحين والآخر.

    وتواصل القوات العراقية ملاحقة فلول التنظيم الإرهابي في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة التنظيم وعناصره الفارين مجددا.

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    أخبار العراق, العراق, داعش
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