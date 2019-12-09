ضاحي خلفان: 4 دول عربية فقط تمتلك استراتيجيات مستقبلية

صرح نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، اليوم الاثنين، أن معظم القادة في الوطن العربي "لا يملكون استراتيجيات" للتنمية أو التخطيط لعلاج المشكلات كالبطالة وغيرها.

لكن لفت خلفان إلى أن هناك استثناء يتمثل في بعض دول المنطقة، مثل السعودية ومصر والإمارات والأردن، مشيرا إلى أنها "تملك استراتيجيات مستقبلية".

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"RT" الروسية، أنه ينبغي رفع توصيات إلى جامعة الدول العربية لإنشاء منظومة خاصة "لقياس مستوى أداء القادة العرب وإنجازاتهم التنموية في بلادهم وبالتالي يمكن الحكم على أدائهم إما بالنجاح أو بالفشل بناء على تلك المؤشرات والأرقام".

وجاءت تصريحات ضاحي خلفان تميم، على هامش فعاليات الدورة الـ12 لـ"المنتدى الاستراتيجي العربي"، في إمارة دبي الخليجية.

وانطلقت اليوم، من دبي أعمال الدورة الـ12 من "منتدى الاستراتيجية العربية" تحت عنوان "استشراف العقد القادم 2020 -2030".

وتعقد دورة المنتدى تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمشاركة مجموعة من المسؤولين الدوليين والخبراء الاستراتيجيين العالميين.