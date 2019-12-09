أول تعليق للبرلمان المصري على تصريحات وزير التموين التي أحدثت غضبا شعبيا

قال رئيس البرلمان المصري، علي عبد العال، إن البرلمان لا يقبل أية إهانة للشعب المصري من أي مسؤول.

وأكد عبد العال أن "أي مواطن يحصل على دعم من الدولة فهو حق من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون" في إشارة إلى الضجة التي أثارتها تصريحات لوزير التموين علي المصيلحي عن مستحقي الدعم.

وجاءت تصريحات رئيس النواب ردا على ما أثاره النائب عماد محروس، خلال الجلسة العامة للبرلمان، بشأن ما بدر من وزير التموين من "إساءة لمستحقي الدعم بقوله المواطن بياخد الدعم وبيتقنعر".

وكلمة "يتقنعر" عامية مصرية ربما يعود أصلها اللغوي للتقعر أي التشدق والتكلف في الكلام، وفي سياق حديث الوزير فهمها المصريون على أنها إساءة.

وطالب عماد محروس، بضرورة إقالة وزير التموين، الذي يتمسك بتوجيه إهانات للمواطنين، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يصدر منه تصريحات بهذه الطريقة.

وشدد محروس على ضرورة محاسبة وزير التموين، مؤكدا أن المواطن الذي يحصل على الدعم من حقه أن يحصل عليه بصورة آدمية.