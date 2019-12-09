"هي مش كيمياء"... رئيس البرلمان المصري يوجه رسائل غاضبة للحكومة

هاجم علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، الحكومة على تجاهلها لمشاكل المواطنين.

ووجه عبد العال رسائل شديدة اللهجة للحكومة والوزراء، بحسب موقع "بوابة الأهرام" المصرية.

وقال رئيس البرلمان: "الحكومة في مأمن والمجلس في مرمى النيران، وهذه النظرة يجب أن تنتهي".

وأضاف: هناك العديد من المشكلات التي تُصدرها الحكومة للبرلمان والمجتمع، مضيفًا "هي مش كيمياء لكن يبدو لي أن المخ متوقف عن التفكير".

وتابع رئيس مجلس النواب: "في دواوين الوزارات مجموعة من الموظفين ليست لديهم أي مهارات على الإطلاق يصدرون الخوف للوزير ولو الوزير ليست لديه مهارات التعامل والإدارة يرحل".

جاء ذلك تعليقا من رئيس المجلس على بيان عاجل تقدم به نائب في البرلمان بشأن صناعة الورق في مصر.

وأشار النائب إلى أن "الحكومة تعفي الأوراق المستوردة من ضريبة القيمة المضافة، وتفرض الضريبة على الشركات المحلية التى تشتري بواقي الورق ومُخلفات المنتجات الزراعية لإعادة تدويرها في صناعة الورق، ما يُعد ميزة للمنتج المستورد على حساب الصناعة الوطنية".

وقال عبد العال، إن مصنع إدفو فى أسوان يكاد يتوقف بسبب ضريبة القيمة المضافة والتفرقة بين المستورد والمصنع محليًا، لافتا إلى أن ذلك يتصادم مع مبدأ المساواة في الدستور بين المواطنين فى التكاليف العامة.

وحذر رئيس المجلس من تشريد 10 آلاف أسرة في محافظة تعاني الفقر مثل: أسوان بسبب تصرفات بعض الوزراء التى تعتبر تصديرا للمشكلات دائما.

وأكد عبد العال على أن وجود تفرقة في التعامل بين المنتج المستورد والمحلي يصطدم مع مبدأ المساواة فى الدستور بالنسبة للتكاليف العامة.