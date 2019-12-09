الجيش العراقي يعلن استبعاد "الحشد الشعبي" من قضايا الأمن

كشف متحدث القائد العام للقوات المسلحة العراقية عن تعليمات صدرت بعدم تدخل الحشد الشعبي في قضايا تخص الأمن.

القاهرة - سبوتنيك . وكشف متحدث القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عبد الكريم خلف، اليوم الاثنين، عن تعليمات لقوات الحشد الشعبي بعدم التدخل في قضايا تخص الأمن، وذلك بعد يومين من وقوع قتلى وجرحى في صفوف المحتجين ضد الحكومة على يد مسلحين في بغداد.

وقال اللواء الركن عبد الكريم خلف في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القائد العام للقوات المسلحة أصدر توجيهاً بعدم تدخل الحشد الشعبي في قضايا تخص الأمن".

وأضاف أن "القرارات نصت على حصر تكليف الحشد بمهام أمنية بالقائد العام للقوات المسلحة فقط"، لافتاً إلى أن "مقرات الحشد الشعبي داخل العاصمة باقية في مكانها".

ولفتت الوكالة إلى أن ذلك يأتي بعد تقارير إعلامية تفيد بصدور أوامر بإخراج قوات الحشد الشعبي من العاصمة بغداد ومنع أي تواجد لها في العاصمة.