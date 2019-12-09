بينها التمديد لقرار تاريخي... الملك سلمان يقر ميزانية 2020 ويبشر السعوديين

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) أقر مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي عقدها برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة، الميزانية اليوم.

ووجه الملك سلمان كلمة للمواطنين والمواطنات، وأعلن فيها الميزانية، التي قال إنها "تعزز مسيرة التنمية في المملكة، وتهدف إلى دعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي".

وقال العاهل السعودي: "إننا عازمون على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية" .

تمديد العمل بتوزيع بدل غلاء المعيشة لمدة عام في #السعودية https://t.co/de71mhx7ob #العربية — الأسواق العربية (@AlArabiya_Bn) December 9, 2019

وأضاف: "يبلغ الإنفاق في هذه الميزانية (ترليون وعشرين مليار ريال). إن هذا المستوى من الإنفاق يؤكد حرصنا على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتعد هذه الميزانية استمراراً لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان" .

وتابع: "وجهنا الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020.. كما وجهنا الوزراء والمسؤولين كلاً فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية".