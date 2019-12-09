إسرائيل توقف مناوراتها بالشمال للتحقيق في ملابسات انقلاب دبابة

قرر الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وقف مناوراته بالشمال والتحقيق في حادث انقلاب إحدى دباباته هناك.

القدس- سبوتنيك وذكرت إذاعة الجيش "قرر الجيش وقف كافة مناوراته في شمال إسرائيل والبدء بالتحقيق في ظروف انقلاب دبابة صباح اليوم".

وكانت وسائل إعلام لبنانية قد أفادت صباحا بانقلاب دبابة إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان.