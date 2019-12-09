نائب عراقي: البرلمان سيقر قانون الانتخابات المبكرة خلال هذا الأسبوع

أعلنت عضو لجنة التربية النيابية عن تكتل "المحور"، ناهدة الدياني، اليوم الإثنين، أن البرلمان العراقي يعتزم اعتماد قانون الانتخابات هذا الأسبوع، سيتم من خلاله إجراء انتخابات مبكرة للمجلس التشريعي في البلاد.

الدوحة - سبوتنيك. وقالت الدياني، التي شاركت في مؤتمر في قطر تحت عنوان "البرلمانيون ضد الفساد"، لوكالة "سبوتنيك": "سنعتمد هذا الأسبوع قانونًا بشأن الانتخابات البرلمانية، حيث سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية وفقًا لمطالب "الشارع" قبل انتخابات أعضاء الحكومة في المحافظات. وبعد ذلك، سننظر في مشروع الميزانية الذي اقترحته الحكومة المركزية لعام 2020".

وأشارت إلى أنه يمكن إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الموعد المحدد، ولكن لم يتم تحديد الموعد حتى الآن، لأنه لا يوجد قرار بشأن المبدأ الذي سيجري بناء عليه التصويت، هل سيكون كل العراق دائرة واحدة أم أنه سيكون كما كان من قبل، على أساس المحافظات.

ويشهد العراق، منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2019، تظاهرات متواصلة تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاربة الفساد وإقالة الحكومة وحل البرلمان، وإجراء انتخابات مبكرة.

وأسفرت الاحتجاجات، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 400 متظاهر ورجل أمن، وأكثر من 15 ألف مصاب، بحسب مفوضية حقوق الإنسان.

وحملت الاحتجاجات المتواصلة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، قبل نحو أسبوع، على تقديم استقالته.

ويرى مراقبون أن موجة الاحتجاجات الحالية تعد الأكبر من نوعها التي يشهدها العراق منذ عام 2003.