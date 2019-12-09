وزير خارجية مصر يبحث وبومبيو في واشنطن التطورات بالمنطقة ومستجدات ملف سد النهضة

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الأمريكي مايك بومبيو، في واشنطن اليوم الاثنين، مستجدات ملف سد النهضة، ومجمل التطورات في المنطقة وخاصة على الساحتين الليبية والسورية، بالإضافة إلى استعراض جوانب العلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن.

وبحسب بيان نشرته الخارجية المصرية في صفحتها على "فيسبوك" فقد التقى شكري اليوم مع بومبيو، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، وذلك في إطار "التشاور الدوري والمستمر بين الجانبين بهدف التباحث حول كافة أوجه العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وكذا تبادل الرؤى فيما يتعلق بالتطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك".

وتناول شكري خلال اللقاء "تطورات مفاوضات سد النهضة والدور الإيجابي والبناء الذي تلعبه الإدارة الأمريكية" حيث أعرب عن تطلعه لأن يسهم ذلك في التوصل لاتفاق عادل ومتوازن حول ملء وتشغيل السد، وبما يدفع تجاه تحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة الشرق الأفريقي".

وتبادل الجانبان الرؤى حول مجمل قضايا المنطقة، وعلى رأسها تطورات الأزمة في ليبيا، حيث تم بحث "سبل تعزيز الجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار هناك بما يخدم المساعي الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة في ليبيا".

كما تناول الوزيران التطورات في سوريا، والأوضاع في منطقة الخليج العربي، والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب.

ومن المقرر أن يعقد في وقت لاحق اليوم في واشنطن، اجتماع يضم وزراء الخارجية والري في كل من مصر وأثيوبيا والسودان في وجود تمثيل برعاية الولايات المتحدة وبحضور البنك الدولي، لمتابعة نتائج اجتماعات وزراء الري والموارد المائية في الدول الثلاثة للتفاوض حول قضية سد النهضة الذي تبنيه اثيوبيا على النيل الأزرق.