جريمة شنيعة داخل مدرسة سعودية... والسلطات تتحرك

واعتقلت الأجهزة الأمنية، الطالب الذي يدرس في المرحلة الثانوية؛ بعد ساعات من إقدامه على طعن معلمه في إحدى مدارس المظيلف في القنفذة، بحسب موقع "سبق" السعودي.

ونقلت صحيفة "سبق" المحلية، أن الطالب باغت معلمه بداية الحصة الدراسية الثانية بـ"سكين".

وألقت قوات الأمن القبض على الطالب، بعد بلاغ من قائد المدرسة، وتم تحريز السلاح المستخدم، وجرى تسليم الطالب للمخفر لإجراء تحقيق لمعرفة دوافع الاعتداء، فيما تم نقل المعلم للمستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب موقع "تواصل" السعودي، شكلت إدارة تعليم القنفذة، لجنة للتحقيق في الواقعة.

وأكدت اللجنة، أنها ستتولى التحقيق في القضية، وأشارت إلى أن مدير التعليم اطمأن في اتصال هاتفي على المعلم وحالته الصحية.

وأكد مدير التعليم على اتخاذ كافة الإجراءات لحفظ حق المعلم وعدم تکرار مثل هذه الواقعة علما بأن المعلم تنازل عن الطالب بعد الحادثة مباشرة بتواجد ولي أمر الطالب.