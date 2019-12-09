"السيادي السوداني" يقبل استقالة رئيس البنك المركزي

أعلن رئيس المجلس السيادي السوداني، عبد الفتاح البرهان، قبول استقالة رئيس بنك السودان المركزي حسين يحيى جنقول من منصبه، وتكليف بدر الدين عبد الرحيم بالمنصب.

الخرطوم - سبوتنيك. ونص مرسوم سيادي صادر عن المجلس السيادي على "قبول استقالة السيد حسين يحيى جنقول من منصب محافظ بنك السودان المركزي، وتكليف السيد بدر الدين عبد الرحيم إبراهيم بمهام محافظ بنك السودان المركزي".

وتدرج حسين جنقول في عدد من المواقع في البنك المركزي ، إلى أن عينه المجلس العسكري محافظاً للمركزي في 30 مايو/أيار الماضي خلفاً لمحمد خير الزبير.

وتم خلال الفترة الماضية تداول خطابا يحمل توقيع محافظ المركزي السوداني جنقول موجه لمنسوبي الجهاز المصرفي في البلاد، سرد فيه الإنجازات التي حققها، خلال فترة رئاسته، من بينها معالجة أزمة شح الأوراق النقدية، ووضع الإطار الأساسي السليم لمعالجة بقية المشكلات الأخرى المتمثلة في عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم.

وقال إنه اتبع منهج النأي بالبنك المركزي عن التأثير السياسي والحفاظ على الاستقرار واتباع المنهج التدريجي المدروس والالتزام بالقوانين واللوائح.

ويواجه السودان صعوبات اقتصادية بالغة تجلت في تصاعد معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة الوطنية أمام النقد الأجنبي، وارتفاع مضطرد في أسعار السلع الاستهلاكية.

وأعلن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي، خلال مقابلة مع وكالة رويترز، الشهر الماضي، أن بلاده بحاجة إلى 5 مليارات دولار، لتفادي حدوث انهيار اقتصادي.