توجه سعودي لزيادة الاستثمارات في مصر

توجه الرياض المستثمرين السعوديين، لزيادة ضخ أموالهم إلى السوق المصري، في الفترة الحالية، وزيادة النشاط في القطاع الخاص.

قال سفير السعودية في مصر أسامة نقلي، إن "هناك توجها من المستثمرين السعوديين لزيادة استثماراتهم في القطاع الخاص المصري خلال المرحلة الحالية"، بحسب ما ذكره موقع "RT"، الذي نقل تلك التصريحات.

وجاءت تصريحات السفير السعودي، خلال مشاركته في جلسة أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي.

وقال نقلي، خلال تلك الجلسة: "أهم من الاستثمارات الحكومية المتبادلة هو القطاع الخاص، لذلك هناك توجه من المستثمرين السعوديين نحو هذا القطاع"، بينما قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات في مصر، إن هناك عددا من المشكلات تواجه بعض المستثمرين السعوديين

وأضاف: "بذلت الحكومة جهودا لحلها، وهناك عدد آخر من المشكلات نتطلع لسرعة حلها، خاصة أن ذلك سيسهم في ضخ استثمارات جديدة من المستثمرين السعوديين".

وأوضح أن المستثمرين السعوديين، يشاهدون حاليا ما يحدث في مصر، باعتباره طفرة كبيرة بمختلف القطاعات، وهو ما يدفعهم لزيادة مشاركتهم فيها.

وقال موقع "مصراوي" إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، التقى، اليوم الاثنين، أعضاء مجلس الأعمال المصري السعودي، بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والمهندس محمد السويدي، رئيس إتحاد الصناعات، إضافة إلى السفير أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية، والشيخ بندر العامري، رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، وآخرين.

ولفت الموقع الإخباري المصري إلى قول مدبولي إنه "سيتم التنسيق مع السفير السعودي بالقاهرة لدراسة أي مشكلة للمستثمرين السعوديين، وأنه سيتابع حل كل مشكلة فيها مع الوزراء المعنيين، وبحضور المستثمرين أنفسهم".