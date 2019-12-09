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22:40 09 ديسمبر/ كانون الأول 2019
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    الرئيس السوري بشار الأسد

    الرئيس الأسد: روسيا تعتبر أن القانون الدولي في مصلحة العالم أجمع

    © Sputnik . Пресс-служба главы Республики Крым
    العالم العربي
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    أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن روسيا تعتبر القانون الدولي في مصلحتها ومصلحة العالم أجمع، مشددا أنها لا تساوم على الأراضي السورية.

    دمشق - سبوتنيك. وقال الأسد في حوار مع قناة "راي نيوز 24" الإيطالية حول الدور الروسي في سوريا: "لفهم الدور الروسي، علينا أن نفهم المبادئ الروسية. الروس يعتبرون أن القانون الدولي، والنظام الدولي الذي يستند إليه، هو في مصلحة روسيا ومصلحة العالم أجمع. وبالتالي، فإن دعم سوريا، بالنسبة لهم، هو دعم للقانون الدولي. هذه نقطة".

    مقابلة السيد الرئيس بشار الأسد مع قناة روسيا 24– و وكالة سبوتينك
    © Sputnik . رئاسة الجمهورية العربية السورية
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    وأضاف "النقطة الثانية هي أن عملهم ضد الإرهابيين هو في مصلحة الشعب الروسي وفي مصلحة العالم بأسره. وبالتالي، فإن قيامهم بمساومات مع تركيا لا يعني أنهم يدعمون الغزو التركي، لكنهم أرادوا أن يلعبوا دوراً لإقناع الأتراك بأن عليهم أن يغادروا سوريا. إنهم لا يدعمون الأتراك. إنهم لا يقولون: “هذا واقع جيد ونحن نقبله، ويتعين على سوريا قبوله”. إنهم لا يقولون ذلك".

    وتابع الرئيس السوري "لكن، وبسبب الدور الأمريكي السلبي، والدور الغربي السلبي فيما يتعلق بتركيا والأكراد، تدخل الروس من أجل تحقيق التوازن مع ذلك الدور. لجعل الوضع، أنا لا أقول أفضل الآن، وإنما أقل سوءا، إذا توخينا الدقة".

    وأكمل "إذا، هذا هو دورهم في هذه الأثناء. أما في المستقبل، فموقفهم واضح جداً؛ سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وسيادة سوريا وسلامة أراضيها يتناقضان مع الغزو التركي، وهذا واضح بجلاء".

    يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي وقعا في الثاني والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر 2019، مذكرة تفاهم لإنهاء وضع متوتر جدا على الحدود السورية التركية.

    واتفق الجانبان على 10 نقاط بشأن سوريا، لعل أبرزها انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كم داخل الأراضي السورية، ومغادرة بلدتي تل رفعت ومنبج، بالإضافة إلى قيام القوات الروسية - التركية بتسيير دوريات مشتركة شمالي سوريا في نطاق عشرة كم من الحدود، ونشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، بالإضافة إلى العمل من أجل تأمين عودة اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا. وسبق لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن أكد أن الانسحاب الكردي اكتمل قبل الموعد المحدد. وبعد ذلك، بدأ تسيير دوريات روسية تركية مشتركة.

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    الكلمات الدلالية:
    بوتين, سوريا, روسيا, بشار الأسد
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