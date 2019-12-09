الرئاسة السورية: "تويتر" تغلق صفحتنا على موقعها خلال بث مقابلة الأسد

قالت صفحة الرئاسة السورية، على "فيسبوك" "قبل قليل. وأثناء بث مقابلة الرئيس الأسد مع قناة "راي نيوز 24" الإيطالية، التي تم منع عرضها على المحطة، قام موقع "تويتر" بإغلاق حساب رئاسة الجمهورية بشكل مفاجئ ودون ذكر أي مبرر".
وأوردت صفحة الرئاسة رابط صفحتها على "تويتر"، التي تم إغلاقها، إضافة إلى قائمة بمواقع أخرى خاصة بصفحاتها على مواقع أخرى على الإنترنت.
وبثت الرئاسة السورية، حوارا للرئيس بشار الأسد مع قناة "راي 24" الإيطالية الرسمية، اليوم الاثنين، ردا على ما اعتبرته "حربا إعلامية" شنها التلفزيون الإيطالي بتأجيله إذاعة الحوار أكثر من مرة، لأسباب "غير مفهومة".
وكشفت رئاسة الجمهورية العربية السورية، أنه كان من المقرر بث الحوار على القناة الإيطالية في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول، إلا أنه تم تأجيله أكثر من مرة لأسباب غير مفهومة".
واعتبرت الرئاسة أن التأجيل "غير مبرر"، مشيرة إلى أنه "حريا بوسيلة إعلام أوروبية، تتقيد بالمبادئ التي يدعيها الغرب، نظرا لانتمائها لبلد جزء من الاتحاد الأوروبي، الذي يفترض أن تكون الحريات الإعلامية والرأي والرأي الآخر جزءا أساسيا من قيمه".
ونشر موقع "أدنيكرسون" عبارة مقتضبة، تعليقا على تأجيل نشر الحوار، جاء فيها "إن المقابلة مع الرئيس السوري بشار الأسد، التي أجرتها شركة (راي كوم) مونيكا ماجيوني، لم تنفّذ بتكليف من الإدارة. لذلك لم يكن بالإمكان الاتفاق على موعد للبث مسبقا".
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