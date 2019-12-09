وزيرا الدفاع الروسي والتركي يبحثان هاتفيا الوضع شمالي سوريا

بحث وزير الدفاع التركي خلوصي عكار، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، اليوم الإثنين، باتصال هاتفي، الأوضاع شمالي سوريا.

أنقرة - سبوتنيك. وجاء في بيان الدفاع التركية "أجرى وزير الدفاع التركي خلوصي عكار مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي، سيرغي شويغو. وتبادل الوزيران خلال المحادثات وجهات النظر حول القضايا الأمنية في إدلب وغيرها من المناطق، لا سيما حول الوضع في منطقة عمليات "نبع السلام" بموجب اتفاق سوتشي".

وكان أردوغان أطلق في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي عملية عسكرية باسم "نبع السلام" شمال شرقي سوريا "لتطهير هذه الأراضي من الإرهابيين"، في إشارة منه إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار حملة محاربة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، وتأمين عودة اللاجئين السوريين الذين تستضيفهم تركيا إلى بلادهم.

وتوقفت عملية "نبع السلام" التركية العسكرية شمال شرقي سوريا، عقب لقاء مطول جمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بمنتجع سوتشي الروسي، في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2019 حيث اتفق الجانبان على عدة نقاط بشأن سوريا، أبرزها انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية إلى عمق 30 كيلومترا من الحدود التركية باتجاه سوريا، ومغادرة بلدتي تل رفعت ومنبج، بالإضافة إلى قيام القوات الروسية التركية بتسيير دوريات مشتركة شمالي سوريا في نطاق عشرة كيلومترات من الحدود، ونشر حرس الحدود السوري والشرطة العسكرية الروسية على الحدود مع تركيا، بالإضافة إلى العمل من أجل تأمين عودة اللاجئين السوريين المتواجدين في تركيا.