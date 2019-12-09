وزير سعودي: المملكة أمام فرصة ذهبية

قدم وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريّف، التهنئة للملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) قال الوزير إن الميزانية "تواصل البناء على الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة على مدى السنوات الماضية سواء من حيث تنفيذ برامج الرؤية أو تعزيز كفاءة الإنفاق لإرساء أسس متينة لاقتصاد متنوّع قادر على مواجهة التقلبات وتوليد قيمة حقيقية للمواطن السعودي".

وأشاد الوزير "برؤية القيادة الحكيمة لا سيما فيما يتعلق بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية"، مشيراً إلى أن "تأسيس الوزارة المستقلة يعكس حرص القيادة على تنويع مصادر الدخل، وإدراكها الفرص الضخمة التي يمكن أن تنجم عن تمكين المستثمر الصناعي والتعديني والاستفادة من مميزات المملكة النسبية والاستراتيجية بما فيها الثروات الطبيعية وموقعها الاستراتيجي".

وأشار كذلك إلى أن "تكليف قيادة من القطاع الخاص للوزارة يتماشى مع رؤية الموازنة الجديدة التي يعدّ تمكين القطاع الخاص أحد مرتكزاتها الأساسية".

وأضاف وزير الصناعة والثروة المعدنية أنه "بدعم من الموازنة والوزارة الجديدتين، فإن المملكة أمام فرصة ذهبية لتعزيز مكانتها كوجهة للاستثمار الصناعي والتعديني وتعظيم الاستفادة من هذين القطاعين اللذين يتميزان باستقطاب مستثمرين برؤوس أموال كبيرة ونظرة طويلة الأمد ما يولّد قيمة اقتصادية مستدامة ووظائف عالية الجودة تحاكي طموحات الأجيال السعودية الصاعدة".

د. اياس آل بارود: الإيرادات الغير نفطية 48% وهذا انجاز كبير لتحقيق رؤية 2030، واقتراض الدولة لبعض المبالغ صحي جدًا؛ لأن المملكة أقل دولة عالميًا في الدين العام، وثالث دولة عالميًا في الاحتياطات النقدية. #الميزانية_العامة_للدولة #ميزانية2020#2020Budget pic.twitter.com/S49BaVtslp — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) December 9, 2019

واختتم الخريف بالإشارة إلى أن الوزارة الجديدة "تنطلق من أساس قويّ يتضمن العديد من المبادرات الجاهزة للتنفيذ، منها عددٌ من الخطوات التشريعية التي من شأنها تمكين المستثمر الصناعي والتعديني الحالي، وتحسين بيئة الاستثمار لاستقطاب مستثمرين جدد لا سيما جذب اهتمام المستثمر السعودي غير الصناعي، فضلاً عن تعزيز التنمية المستدامة وقنوات التصدير".