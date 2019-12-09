بعد قرار الملك سلمان... لماذا تصرف السعودية "بدل غلاء" لمواطنيها

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الاثنين، بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة، لمدة عام مالي جديد، لأهداف اجتماعية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الأمر الملكي بشأن تمديد صرف بدل غلاء المعيشة، يأتي بعد عام من الأمر الملكي الصادر في ديسمبر/ كانون الأول، من العام 2018، باستمرار صرفه لمدة عام مالي واحد، وأن ذلك سيستمر لحين استكمال دراسة منظومة الحماية الاجتماعية.

وقالت صحيفة "عاجل" السعودية، إن الأمر الملكي، صدر في العام الماضي، بناء على ما عرضه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد.

وأوضحت الصحيفة السعودية، أن "المستفيدين يتقاضون بدل غلاء المعيشة للمعاش التقاعدي، الذي يصرف للمستفيدين من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المواطنين بمبلغ 500 ريال".

ولفتت إلى أن السعودية تستهدف، بصرف بدل غلاء المعيشة، تقديم المساعدة للمواطنين على ملائمة المتغيرات الاقتصادية الجارية، اتساقا مع رؤية 2030 والهادفة إلى تحقيق الاستدامة والنمو المنتظم للاقتصاد السعودي.

وأعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أن الإنفاق المتوقع في ميزانية 2020 يبلغ 1.02 تريليون ريال، وقال: "إننا عازمون على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعزيز معدلات النمو والتنمية"، مشيرا إلى توجيهاته الخاصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020".